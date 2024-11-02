Штаб Харрис вынужден был оправдываться из-за слов об ориентации Маска

Предвыборному штабу кандидата в президенты США Камалы Харрис пришлось оправдываться из-за слов ее напарника по предвыборной гонке Тима Уолца об ориентации американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет The New York Post.

В ходе предвыборного митинга в штате Мичиган Уолц, упоминая ярого сторонника республиканцев Илона Маска, оговорился и назвал его геем* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Представители штаба Харрис-Уолца объяснили слова кандидата вице-президенты США тем, что он «заикался» из-за смеха после выкрика из толпы и ошибся, пытаясь сказать фразу «that guy got» (этот парень получил. – Прим.ред.).

«Губернатор начал смеяться и заикаться, пытаясь сказать фразу, он не называл Илона Маска геем*», - подчеркнул представитель штаба.

Сам владелец X, SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его «совершенно не смущает, что его называют геем*».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее действующий глава государства Джо Байден решил выйти из президентской гонки, поддержав выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост от Демократической партии. Ее основным конкурентом является кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.