Названо неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию

Возможная отправка северокорейских солдат в Россию может привести к военному перевороту в КНДР и свержению Ким Чен Ына. Об этом пишет издание Asia Times.

"Когда вы отправляете 12 000 солдат на битву , вы должны дважды подумать о солдатах, которых вы угрожаете отправить, и о солдатах, которые будут возвращаться", - говорится в тексте.

Как пишет Asia Times, если потенциальные солдаты из КНДР, участвующие в конфликте, станут "пушечным мясом" в результате политического выбора Ким Чен Ына, то это может поднять вопрос о государственном перевороте в Северной Корее.

Как напоминает издание, в 1996 году в стране уже была попытка военного переворота, когда Шестой корпус Корейской народной армии, штаб-квартира которого располагалась в Чхонджине, запланировал свергнуть власть. Как утверждает AT, попытка переворота провалилась, но она была реальной угрозой.

Песков не стал комментировать заявление Блинкена о военных из КНДР

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время в РФ якобы находятся около 10 тыс. военных из КНДР. По его словам, восемь тыс. северокорейских солдат пребывают на территории Курской области.

Глава американского внешнеполитического ведомства не смог предоставить никаких доказательств своих слов. Но это не помешало ему выразить уверенность, что уже "в ближайшие дни" военные из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против украинских формирований.