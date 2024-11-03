В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

Один из двух избирательных участков, которые находятся в посольстве Молдавии в Москве, в воскресенье, 3 ноября, закрылся из-за закончившихся бюллетеней.

При этом вторая точка в молдаванской дипмиссии продолжает функционировать, поскольку в ней небольшое количество бюллетеней пока осталось, передает РИА Новости.

Второй тур голосования за будущего президента Молдавии признан состоявшимся. Свыше одной трети населения, порядка 970 тысяч человек, исполнили свой гражданский долг.

Огромная очередь из желающих проголосовать во втором туре выборов президента Молдавии выстроилась у посольства страны на Кузнецком мосту в центре Москвы.

Жительницу района Дрокия задержали на 72 часа за попытку подкупить избирателей на президентских выборах в Молдавии.

31 октября Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты референдума о евроинтеграции, на котором 50,35 процента избирателей высказались за внесение изменений в Конституцию страны с целью продолжения движения к вступлению в Европейский союз.

Названо число избирателей, проголосовавших за рубежом на выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Александр Стояногло обвинил главу Молдавии Майю Санду во введении санкций в отношении России. По его словам, подобные действия лишили граждан страны преимуществ рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.