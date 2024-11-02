Десятки туристов заразились неизвестным вирусом в Турции

Telegram-канал SHOT сообщает, что на этой неделе несколько десятков детей и взрослых, отдыхавших в отелях турецкого Белека, обратились в местный госпиталь с температурой выше 39, которую им не удавалось сбить. По данным SHOT, речь идет о вспышке вируса.

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По одной из версий, в Белеке могла произойти вспышка энтеровируса Коксаки (у некоторых детей появилась сыпь на ногах и руках). По другой версии, на курорте случилась вспышка новой разновидности коронавируса - заболевшие взрослые жаловались на ломоту в теле, потерю аппетита и расстройства желудка.

Также рассматривается вариант вспышки ротавируса, но лишь некоторые пациенты жаловались на рвоту и тошноту. Почти всем заболевшим поставили диагноз «острая инфекция, неуточненная». Больным прописывают антибиотики и противоинфекционные препараты. В их анализах значительно повышены уровни C-реактивного белка, азота мочевины и количество нейтрофилов.

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По данным SHOT, острая фаза болезни длится около четырех-пяти дней, а инкубационный период может составлять от четырех до 14 дней. Telegram-канал утверждает, что некоторые туристы заболевают уже после возвращения в Россию, при этом части людей становится плохо еще в самолетах.

Летом 2017 года в районе Антальи произошла вспышка вируса Коксаки. Тогда заболевание выявили у нескольких десятков россиян. Этот вирус передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Обычно заболевание проявляется высокой температурой, общей интоксикацией, нарушением работы кишечника, сыпью на ладонях, ступнях и на слизистой ротовой полости. Болезнь длится до десяти дней.