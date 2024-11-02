Власти Антальи опровергли жалобы россиян на «мощный вирус» в курортном Белеке

В турецком курортном Белеке муниципалитет провинции Анталья не зафиксированы жалобы от россиян на вспышку «мощного вируса», несмотря на сообщения о заболевании некоторых туристов после возвращения в Россию.

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Муниципалитет провинции Анталья в Турции опроверг сообщения о жалобах российских туристов на «мощный вирус» в курортном Белеке, сообщает РИА «Новости».

Представители муниципалитета заявили, что сигналов, вызывающих беспокойство, от туристов, включая российских, к ним не поступало. В ответ на появившуюся в СМИ информацию они намерены обратиться к отелям, чтобы собрать дополнительные данные.

Ранее Telegram-канал SHOT распространил информацию о вспышке заболеваемости среди туристов на побережье Белека. По данным канала, некоторые туристы начали испытывать симптомы «мощного вируса» уже во время полета домой или вскоре после возвращения в Россию. Однако официальные представители местных властей пока не подтверждают эту информацию и не имеют жалоб, которые подтвердили бы массовое распространение вируса.

Ранее представители госбанка Турции Ziraat,отвечая на жалобы, заявили, что граждане России могут обменять доллары старого образца без трудностей или ограничений. До этого появлялись предупреждения, что ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов.

Между тем в турецком курортном городе Анталья фиксируется значительное снижение числа происшествий с российскими туристами, культура отдыха повысилась, заявил генконсул в Анталье Сергей Ветрик.