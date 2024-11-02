Демократы разработали план на случай заявлений Трампа о своей победе

Демократическая партия США готовится к тому, что кандидат-республиканец Дональд Трамп попытается преждевременно объявить о своей победе на выборах президента еще до завершения подсчета голосов, как он сделал это в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Выборы президента США состоятся в следующий вторник, 5 ноября. План демократов заключается в том, чтобы заранее наводнить социальные сети и СМИ призывами к спокойствию и терпению в том случае, если Трамп безосновательно объявит себя президентом.

«Если он это сделает и если мы узнаем, что он манипулирует прессой и пытается манипулировать американским народом, мы готовы отреагировать», - заявил соперница Трампа Камала Харрис.

Трамп продолжает утверждать, что его проигрыш на выборах 2020 года президенту-демократу Джо Байдену стал результатом широкомасштабного мошенничества во многих штатах. На этой неделе, всего за несколько дней до выборов, Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес демократов, заявив, что подозрительные формы регистрации избирателей в Пенсильвании свидетельствуют о мошенничестве.

Харрис объяснила, почему Трамп не может быть президентом

За ложными заявлениями Трампа о фальсификации результатов выборов 2020 года последовала попытка штурма Капитолия, совершенная сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Участники беспорядков пытались повлиять на утверждение Конгрессом голосов выборщиков.