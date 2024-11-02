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FT: в Израиле начались аресты из-за утечки данных в офисе Нетаньяху

Спецслужбы Израиля производят аресты в рамках расследования фактов утечки секретных данных в офисе премьера страны Биньямина Нетаньяху.

В Израиле начались аресты из-за утечки данных в офисе Нетаньяху
© ТАСС

Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации суда, утечки могли навредить военным целям ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Несколько подозреваемых были арестованы для допроса, расследование продолжается», — сообщили в суде.

Представители премьер-министра опровергают информацию об аресте сотрудников канцелярии Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана» пытались убить его и его супругу во время атаки БПЛА в районе города Кесария.

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