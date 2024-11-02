FT: в Израиле начались аресты из-за утечки данных в офисе Нетаньяху
Спецслужбы Израиля производят аресты в рамках расследования фактов утечки секретных данных в офисе премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Об этом пишет Financial Times (FT).
По информации суда, утечки могли навредить военным целям ЦАХАЛ в секторе Газа.
«Несколько подозреваемых были арестованы для допроса, расследование продолжается», — сообщили в суде.
Представители премьер-министра опровергают информацию об аресте сотрудников канцелярии Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана» пытались убить его и его супругу во время атаки БПЛА в районе города Кесария.