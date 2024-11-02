Высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа говорят о том, что у него не должно быть права быть главой государства. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, пишет The New York Times.

По данным издания, таким образом соперница Трампа на выборах президента США прокомментировала его высказывание о необходимости направить «девять стволов» на экс-конгрессвумен Лиз Чейни.

Харрис заявила журналистам, что высказывания Трампа агрессивны и из-за такой риторики он «должен быть дисквалифицирован».

Ранее Трамп назвал Чейни «радикальным ястребом» из-за ее политических взглядов и предложил поставить ее под «девять стволов».

Трамп назвал главную опасность победы Харрис на выборах

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидаты на высший государственный пост проводят последние предвыборные митинги в колеблющихся штатах, делая резонансные заявления. В частности, Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не сможет справиться с переговорами с Россией или Китаем, отметив, что нельзя «наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека».