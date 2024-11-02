В Израиле за утечку секретов арестовали близкого к Нетаньяху человека

На прошлой неделе в Израиле были арестованы несколько подозреваемых в утечке секретных разведданных. Как пишет газета Haaretz, лишь в эту пятницу, 1 ноября, израильский суд разрешил опубликовать информацию об аресте.

Арестованным вменяют утечку секретных разведданных, «способную помешать достижению целей войны в Газе». По данным Haaretz, один из арестованных связан с офисом премьера Израиля Биньямину Нетаньяху и тесно работал с ним в ходе конфликта в Газе. Сам премьер-министр утверждает, что никто из его сотрудников арестован не был.

Однако израильские чиновники подтвердили Axios, что помощник Нетаньяху был одним из нескольких человек, арестованных по подозрению в нарушении правил безопасности и утечке совершенно секретной информации. Как отмечает Axios, главный вопрос заключается в том, причастен ли сам Нетаньяху к утечкам, целью которых было влияние на общественное мнение в Израиле и формирование поддержки жесткой позиции премьера.

Служба внутренней разведки Израиля начала расследование после того, как секретный необработанный отчет разведчиков попал в руки немецкого таблоида Bild. В статье таблоида упоминался документ, предположительно подготовленный лидером ХАМАС Яхьей Синваром и содержащий стратегию движения по переговорам о заложниках и прекращению огня.

Во второй половине октября появилась информация, что власти Израиля решили отложить свой ответ на ракетную атаку Ирана после утечки разведывательных данных США. По данным The Times, речь шла об утечке информации, содержавшей американскую оценку планов удара ЦАХАЛ по Ирану. «Сверхсекретный» документ был опубликован проиранским Telegram-каналом.

Содержавшаяся в документе оценка была основана на спутниковых снимках и других разведданных США. Американцы зафиксировали перемещение израильских баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks якобы переместили на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, а 16 ракет Golden Horizon (ранее о таком оружии не сообщалось) - на авиабазу Хацерим.