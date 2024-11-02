Венгрия отвергла пункт о вступлении в НАТО в соглашении с Украиной

Спикер МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что Будапешт не изменил своего отношения к идее членства Украины в НАТО, поэтому в двустороннем соглашении двух стран не будет пункта о приглашении в альянс. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, содержащий «много положений, которые помогут развеять недопонимания» между странами. Он отметил, что вопросы безопасности являются частью этого документа.

«Меньшее, что мы просим от Венгрии, - это не препятствовать приглашению Украины в НАТО. Другими словами, не поддерживайте нас, не голосуйте за нас, но и не блокируйте нас», - рассказал Зеленский.

Пацолай отметил, что Киев и Будапешт ведут переговоры о разработке всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, важной частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины.

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По словам представителя МИД Венгрии, в ходе переговоров Будапешт дал понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения.

«Мы неоднократно излагали свою позицию по этому вопросу, и она не изменилась. Вступление Украины в НАТО приведет к началу Третьей мировой войны», - подчеркнул Пацолай.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что план Зеленского приведет Украину к поражению, а Будапешт в этом плане участвовать не будет. 16 октября Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План, среди прочего, предполагает приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта.

По мнению Орбана, сейчас ЕС действует как «воюющая сторона», но этот конфликт не может быть решен на поле боя. Он призвал все стороны сесть за стол переговоров.