Трамп назвал главную опасность победы Харрис на выборах

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не сможет справиться с переговорами с Россией или Китаем. Об этом заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства, республиканец Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. По данным опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners, Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Камалу Харрис на три процентных пункта за несколько дней до голосования. При этом совместный опрос университета Массачусетса в Лоуэлле и компании YouGov показал, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания.

Кремль объяснил, почему Трамп взял на себя вину за «Северный поток»

В ходе своего выступления перед сторонниками в Милуоки Дональд Трамп задался вопросом, способна ли нынешний вице-президент США Камала Харрис вести переговоры с мировыми лидерами.

«Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю», - заявил он.

Кандидат в президенты США также отметил, что «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».