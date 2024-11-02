Трамп увеличил свой отрыв от Харрис

Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по уровню поддержки по сравнению с кандидатом от демократов Камалой Харрис увеличилось до 3 п.п. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По данным исследования, 49% участников опроса готовы поддержать Трампа, 46% респондентов отдают предпочтение Харрис. При этом 3% участников опроса заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата. Еще 2% не определились, кого поддержать в предвыборной гонке.

Опрос проводился в период с 10 по 29 октября онлайн и по телефону, в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 1%.

Согласно результатам опроса Rasmussen Reports, опубликованным 25 октября, уровень поддержки Трампа составлял 49%, Харрис - 47%.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годы. Харрис сейчас занимает пост вице-президента США.