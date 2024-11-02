Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к народу Молдавии перед вторым туром президентских выборов свидетельствует о вмешательстве Европы в дела республики. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

1 ноября Макрон написал на своей странице в X, что второй тур президентских выборов в Молдавии станет решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы. Также он пожелал молдаванам мужества и надежды.

По мнению Филиппо, Макрон своим обращением официально призвал молдаван проголосовать во втором туре за проевропейского кандидата Майю Санду.

Политик добавил, что Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама, то есть во вмешательстве в выборы в третьих странах.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Евросоюзом и ориентацию на Запад. Стояногло выступает за партнерство с Россией и СНГ.