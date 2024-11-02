Пока вы спали: ситуация с военными ВСУ в ДНР и переброска сил США на Ближний Восток

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США заявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Американцы решили перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщает ТАСС.

Распоряжение об этом было отдано министром обороны США Ллойдом. При этом известно, что в состав этих сил войдут эсминцы, истребители и стратегические бомбардировщики B-52.

Дополнительные силы начнут прибывать на Ближний Восток уже в ближайшие месяцы.

Главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик – 2024»получили россиянки

Уроженки России завоевали титулы международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик – 2024» (Mrs. Universe Classic 2024). Об этом сообщает ТАСС.

Москвичка Ольга Игнатьева удостоилась Гран-при конкурса, а вторая представительница РФ - жительница Владимира Наталья Аникина - титула «Третья вице-миссис Вселенная Classic – 2024».

В конкурсе в Софии участвовали победительницы национальных этапов в возрасте от 45 лет. Участницы приехали на конкурс из США, Великобритании, Европы и стран АТР.

Израиль сообщил о пуске снарядов из Ливана

Израиль зафиксировал обстрел севера страны со стороны Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские военные отметили, что три снаряда было запущено в сторону центральной части стран. При этом два из них удалось перехватить, а один в итоге упал на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

Названы потери ВСУ за сутки в зоне ответственности Южной группировки

ВСУ потеряли порядка 950 военных в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что кроме людей, Вооруженные силы Украины лишились также склада с боеприпасами, бронетранспортера, нескольких автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Также были уничтожены вражеские гаубицы.

Рогов сообщил, что ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке сдаются в плен

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов раскрыл ситуацию с военнослужащими ВСУ в нескольких населенных пунктах в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, очагов сопротивления ВСУ в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР уже не осталось.

При этом украинские военнослужащие, не успевшие убежать, сдаются в плен.