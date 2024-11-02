Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград в Пенсильвании

Президент США Джо Байден в субботу, 2 ноября, уронил медаль, которую пытался прикрепить женщине на церемонии вручения наград в Пенсильвании.

На видеоролике можно увидеть, как Байден пытается прикрепить награду к пиджаку женщины, но роняет. Она подняла медаль, но у президента Штатов так и не вышло самостоятельно выполнить это действие — ему пришлось размочить нитку ртом. Отмечается, что награда была «За гражданские заслуги».

Джо Байден укусил как минимум двоих детей во время мероприятия с участием несовершеннолетних в Белом доме. Об этом сообщают журналисты, присутствовавшие на празднике.

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Срок Джо Байдена истекает в ближайшие дни. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От республиканцев претендует бывший глава государства Дональд Трамп. От демократов кандидатом был Джо Байден, однако позднее он снялся с выборов, а его место кандидата от «синих» заняла нынешний вице-президент США Камала Харрис. «Вечерняя Москва» оценила шансы этой кандидатки.