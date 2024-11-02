В ЕС обвинили правительство Украины в препятствовании свободе вероисповедования

Член Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании религиозной свободы на фоне преследования Киевом канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

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«20 августа 2024 года парламент Украины принял законопроект, направленный против различных религиозных организаций, включая Украинскую православную церковь — крупнейшую христианскую церковь на Украине по количеству приходов и священнослужителей, признанную подавляющим большинством практикующих украинских верующих», — напомнил Волгин.

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Этот закон, который украинские власти обосновывают соображениями национальной безопасности из-за предполагаемых связей с Россией, вызывает серьезные опасения по поводу его соответствия основным правам человека. Он вызвал серьезные споры, в том числе обвинения в том, что он подрывает свободу вероисповедания и может углубить разногласия в обществе Петар Волгин член Европарламента (ЕП) от Болгарии

Подчеркивая, что европейские законы и соглашения осуждют любое нарушение свободы вероисповедования, член ЕП просить ЕК дать оценку сложившейся на Украине ситуации.

«Планирует ли Еврокомиссия решить эти проблемы в рамках продолжающихся переговоров о вступлении в ЕС с Украиной? Обеспечит ли Еврокомиссия полное соблюдение обязательств Украины по защите свободы вероисповедания, изложенных как в стандартах ЕС, так и в международном праве в области прав человека, в ходе этого процесса? Какие меры предпримет Комиссия для мониторинга ситуации и обеспечения того, чтобы любые ограничения в отношении религиозных организаций в Украине были недискриминационными и соответствовали европейским ценностям?» — спросил автор письма.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что действие закона о запрете на Украине канонической УПЦ МП должно быть приостановлено. «Закон нарушает право на свободу вероисповедания и настолько широк, что может нарушить права прихожан УПЦ», — подчеркнул директор по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций 24 августа. Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Обеспокоенность из-за решения Киева выразили в ООН. По словам представителя Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдассани, такая норма может не соответствовать международным стандартам в сфере защиты религиозных свобод.