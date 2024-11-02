ООН назвал число покинувших Ливан с начала операции Израиля

По меньшей мере 469 тыс. человек покинули Ливан после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Ливане.

Как указывается в документе, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Сирийского общества Красного Полумесяца, 25 тыс. ливанцев прибыли в Ирак.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам шиитской организации на ливанской территории.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.