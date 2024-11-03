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«Под дулом автомата»: житель Селидово рассказал, как ВСУ вывозили детей

Военнослужащие ВСУ вывозили детей из Селидово «под дулом автоматов», рассказал житель города по имени Станислав. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские бойцы выбивали двери в помещениях, где они прятались, и насильно грузили в микроавтобусы.

«Под дулом автомата»: житель Селидово рассказал, как ВСУ вывозили детей
© globallookpress.com

Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска, — рассказал он.

По его словам, оставшиеся в городе дети учились дистанционно и у школы имелись все данные о них. Эти сведения передавались полиции, которая также участвовала в принудительной эвакуации.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины эвакуируют население, администрацию и силовиков из Купянска. Он уверен, что Киев осознает, что «рано или поздно этот город будет освобожден» российскими силами.

Жительница Курской области рассказала, что военнослужащие ВСУ во время вторжения в российский регион предлагали местным эвакуацию на Украину. По ее словам, люди отказались от предложения и остались в селе.

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