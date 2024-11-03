Военнослужащие ВСУ вывозили детей из Селидово «под дулом автоматов», рассказал житель города по имени Станислав. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские бойцы выбивали двери в помещениях, где они прятались, и насильно грузили в микроавтобусы.

Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска, — рассказал он.

По его словам, оставшиеся в городе дети учились дистанционно и у школы имелись все данные о них. Эти сведения передавались полиции, которая также участвовала в принудительной эвакуации.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины эвакуируют население, администрацию и силовиков из Купянска. Он уверен, что Киев осознает, что «рано или поздно этот город будет освобожден» российскими силами.

Жительница Курской области рассказала, что военнослужащие ВСУ во время вторжения в российский регион предлагали местным эвакуацию на Украину. По ее словам, люди отказались от предложения и остались в селе.