Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении Киева незадолго до начала спецоперации.

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Об этом сообщил американский журналист Саймон Шустер.

— Харрис говорила Зеленскому, что война приближается, и вы ее проиграете, — заявил он в интервью украинскому телеканалу ТСН. По его словам, вице-президент США советовала главе Украины подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население страны к ведению партизанской войны, передает РИА Новости.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Главные заявления экс-главы Штатов — в материале «Вечерней Москвы».

Политик отметил, что Америка превратилась в «страну дураков, которой управляют дураки». По его словам, первая леди США Хиллари Клинтон была обманщицей, но Камала Харрис лжет еще больше. Он считает, что у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет.