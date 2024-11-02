Богатые американцы собираются покинуть США, опасаясь беспорядков

Все большее число богатых американцев планируют покинуть США в преддверии президентских выборов независимо от того, кто победит, поскольку опасаются беспорядков. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Адвокаты и консультанты семей с высоким уровнем дохода фиксируют рекордный спрос со стороны клиентов на долгосрочные виды на жительство за границей. Многие из богатых людей уже принимают конкретные меры, отмечает телеканал.

«Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас», — поделился наблюдениями Доминик Волек, руководитель группы частных клиентов в Henley&Partners, которая консультирует богатых людей по вопросам международной миграции.

Опрос Arton Capital показал, что 53% американских миллионеров заявили о том, что они с большей вероятностью покинут США после выборов.

В число стран, где американцы ищут вид на жительство или второе гражданство, входят Португалия, Мальта, Греция, Испания и Антигуа. Италия также стала популярной среди американцев, добавил CNBC.

В конце октября газета The Times со ссылкой на опрос YouGov писала о том, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Около четверти (27%) жителей США посчитали возможными вспышки насилия в штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США боятся всплеска политического насилия после выборов.