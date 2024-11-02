В США сообщили о возможном требовании Трампа к России в случае победы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне СВО еще до вступления в должность. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Интерфакс-Украина».

Волкер считает, что Трамп «может позвонить [президенту России Владимиру] Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов. Он добавил, что бывший американский лидер пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента, которые должны пройти 5 ноября.

По мнению Волкера, задумываться о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут прекратиться, следует уже сегодня.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, украинский лидер «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом экс-президент сказал, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине».