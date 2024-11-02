Рейтинг премьера Словакии снизился из-за непопулярных экономических мер

Рейтинг премьер-министра Словакии Роберта Фицо среди сограждан понизился из-за одобренных кабмином непопулярных экономических мер по экономии средств госбюджета. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в октябре социологическим агентством AKO.

Согласно результатам опроса, Фицо пользуется доверием у 32,3% словаков. В июле результаты аналогичного социологического исследования показывали, что у него было 38% сторонников среди сограждан.

Жители Словакии негативно восприняли утвержденную парламентом страны инициативу правительства по повышению некоторых налогов, включая базовую ставку НДС с 20% до 23%. Непопулярные меры должны привести к снижению дефицита государственного бюджета в 2025 году до 4,7% ВВП. Дефицит бюджета на текущий год составлял 5,97% ВВП.

Наибольшим доверием сограждан заручился президент Словакии Петер Пеллегрини. Его поддерживают 51% словаков. Пеллегрини с момента вступления на пост главы государства 15 июня текущего года возглавляет рейтинг политических симпатий населения.

Опрос был проведен в период с 8 по 17 октября среди тысячи респондентов, представлявших все социальные группы населения Словакии.