В Британии заявили о переброске в Россию 10 тысяч военных из Северной Кореи

На территории Российской Федерации размещены 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Наша военная разведка подтвердила, что 10 тысяч военных КНДР прибыли в Россию», — отметил он.

Хили считает, что значительная часть военнослужащих Северной Кореи направляется на территорию Курской области.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия «задействует» силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

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Представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно». Для западных стран пределов «по продвижению откровенной дезинформации» нет, подчеркнул он.

Кроме того, дипломат отмечал, что взаимодействие РФ с КНДР в военной и других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Небензя объяснил, что такое сотрудничество не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества.