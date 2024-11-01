Сикорский выступил с предложением по вооружению Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава предложила Украине покупать у республики вооружения в кредит. Его слова приводит РИА Новости.

Сикорский отметил, что соответствующее предложение об «оборонном кредите» уже было внесено под руководством премьер-министра страны Дональда Туска. Оно позволяет Украине приобретать технику на польских предприятиях и выплачивать задолженность по мере восстановления экономики.

«Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь», — добавил он.

Сикорский подчеркнул, что Польша готова помочь ВСУ на взаимовыгодных условиях. По его словам, данное предложение призвано поддержать Украину, которая испытывает трудности с финансированием своих оборонных потребностей в условиях продолжающегося конфликта с Россией.