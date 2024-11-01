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МИД Венгрии раскрыл, как Украина может спровоцировать мировую войну

Будапешт ведет переговоры с Киевом по заключению соглашения о сотрудничестве, однако в нем не будет фигурировать намерение Украины вступить в НАТО из-за опасности начала Третьей мировой войны, приводит агентство MTI заявление представителя МИД Венгрии Мате Пацолаи. По его словам, венгерские власти неоднократно излагали свою позицию по этому вопросу.

МИД Венгрии раскрыл, как Украина может спровоцировать мировую войну
© globallookpress.com
В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что Париж ведет переговоры с партнерами по НАТО о возможности немедленного приглашения Украины в Альянс. Эта тема обсуждалась в рамках недавнего визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро в Киев.

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При этом дипломаты Североатлантического альянса посчитали, что границы Украины необходимо четко определить до вступления страны в НАТО. Как пояснили в объединении, только после демаркации разграничительных линий станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава блока о коллективной обороне.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Украина однажды станет членом Североатлантического альянса и это произойдет, когда придет время. По его словам, в международной организации обсуждали способы приблизить дату этого события.