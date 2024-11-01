МИД Венгрии раскрыл, как Украина может спровоцировать мировую войну

Будапешт ведет переговоры с Киевом по заключению соглашения о сотрудничестве, однако в нем не будет фигурировать намерение Украины вступить в НАТО из-за опасности начала Третьей мировой войны, приводит агентство MTI заявление представителя МИД Венгрии Мате Пацолаи. По его словам, венгерские власти неоднократно излагали свою позицию по этому вопросу.

В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что Париж ведет переговоры с партнерами по НАТО о возможности немедленного приглашения Украины в Альянс. Эта тема обсуждалась в рамках недавнего визита главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро в Киев.

Медведев: выбор между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны очевиден

При этом дипломаты Североатлантического альянса посчитали, что границы Украины необходимо четко определить до вступления страны в НАТО. Как пояснили в объединении, только после демаркации разграничительных линий станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава блока о коллективной обороне.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Украина однажды станет членом Североатлантического альянса и это произойдет, когда придет время. По его словам, в международной организации обсуждали способы приблизить дату этого события.