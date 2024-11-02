Штат США привлечет Нацгвардию для безопасности во время выборов

Национальная гвардия штата Вашингтон поможет местным правоохранителям следить за безопасностью в период президентских выборов в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте губернатора региона Джея Инсли.

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"Гвардия будет находиться в состоянии готовности на протяжении четырех дней - с 4 до 7 ноября", - говорится в заявлении.

В случае необходимости нацгвардейцы должны будут помочь местным правоохранителям. Как отмечается, это решение было принято губернатором "исключительно как мера предосторожности" в ответ на предупреждение Министерства внутренней безопасности США о возможных угрозах для "избирательной инфраструктуры" и в связи с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.

Руководство Нацгвардии штата Вашингтон определит число своих служащих, которые будут задействованы в обеспечении безопасности в этот период.

28 октября полиция Ванкувера в штате Вашингтон получила сигнал о возгорании избирательной урны, расположенной на парковке в юго-восточной части города. Прибывшие на место правоохранители обнаружили зажигательное устройство, которое, как позднее было установлено, злоумышленники прикрепили к внешней стороне контейнера. Пожар был потушен, однако, по словам представителей местной избирательной комиссии, сгорели сотни бюллетеней.

Кроме того, возгорание произошло на одном из избирательных участков города Портленд в штате Орегон. Местная полиция выдвинула версию, что поджоги избирательных урн в Ванкувере и Портленде могут быть связаны.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший глава государства Дональд Трамп, Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.