Байден продлил введенные в 1979 году санкции против Ирана

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как подчеркнул Байден, "отношения [США] с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения [двусторонних] соглашений от 19 января 1981 года продолжается". Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые более года провели в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2024 года", - отмечается в заявлении.

"Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана. 7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран.