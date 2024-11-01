Фицо резко ответил британскому послу, критиковавшему его интервью российскому ТВ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал возмутительными слова британского посла Найджела Бейкера, который подверг критике его интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика.

Ранее словацкий лидер во время визита в Москву дал интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". В нем он обвинил Запад в затягивании военных действий на Украине, назвал санкции против России неэффективными и сказал, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это выступление Фицо вызвало ярость среди словацкой оппозиции. Посол Великобритании в свою очередь выразил сожаление фактом интервью и обвинил премьера во лжи.

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Фицо назвал заявление Бейкера возмутительным.

"Господин посол, не представляю, что дает вам право вмешиваться в мои медийные активности", - отметил премьер.

По словам политика, он не может представить, чтобы посол Словакии в Лондоне каким-то образом комментировал или давал оценку выступлениям британского премьера в СМИ. Также Фицо попросил британского посла воздержаться от подобных комментариев, назвав их вмешательством в суверенную политику Словакии.