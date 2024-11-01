Венгрия передумала включать в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО

Венгрия отказалась добавлять в текст договора о сотрудничестве с Украиной пункт касательно членства бывшей советской республики в НАТО. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай.

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По словам чиновника, Будапешт все еще придерживается позиции, что вступление Киева в Североатлантический альянс грозит серьезными последствиями вплоть до начала глобальной войны. Однако в прочем соглашение станет важной частью налаживания взаимоотношений между странами. Представитель министерства отметил, что в рамках договора среди прочего предусмотрено восстановление прав венгерской общины в Закарпатье.

— В то же время в ходе переговоров мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения, — передает слова Пацолая ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Будапешт совместно с Киевом разрабатывает документ, в котором будет отмечено обещание Венгрии не препятствовать членству Украины в НАТО.