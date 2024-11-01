Фицо прокомментировал присоединение Словакии к «Друзьям мира» по Украине

Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

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«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе "Друзей мира", которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — сказал Фицо.

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Он отметил, что продолжение текущего конфликта, вопреки вере Запада, не поможет Украине улучшить свои переговорные позиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что европейские страны отказались поддержать его инициативу по Украине, из-за чего Будапешт вместе с Пекином организовал группу «друзья мира» в ООН. Политик отметил, что отказ Европы от рассмотрения плана прекращения украинского конфликта является «грустной историей».