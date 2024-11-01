В Хорватии призвали сбить самолет Вучича

Военный эксперт Марио Галич, выступавший в программе на центральном телевидении Хорватии, предложил сбить самолет президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает сербское издание Alo! со ссылкой на телеканал HRT.

Согласно сообщению источника, в эфире программы «Полиграф» Галич заявил, что США не дают Хорватии ракеты большой дальности, потому что опасаются атаки по Вучичу. При этом Галич заявил, что такая атака «решила бы проблему».

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«”Метеор” (авиационная ракета — прим. ред.) имеет дальность 200 километров, запустите его над Загребом и сбейте президентский самолет над Белградом», — запустил Галич.

Отмечается, что такое заявление вызвало положительную реакцию у присутствующих, хотя ведущий и предупредил эксперта, что эти слова могут вызвать дипломатический скандал.

Ранее Вучич обратился с призывом к будущему президенту США.