США и Южная Корея определились с ответом на сотрудничество России и КНДР

Представители США и Южной Кореи выработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, но не будут обнародовать его публично. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух государств.

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«Стороны также далее определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и России в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Россией поддержки КНДР и в дальнейшем выставлять ее напоказ, а также призвали Россию и КНДР соблюдать международное право, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», — говорится в тексте документа.

Названа страна, готовая пойти по пути КНДР в сотрудничестве с Россией

При этом в документе нет ни слова о том, как практически будет выполняться американо-южнокорейский план действий против Москвы и Пхеньяна.

Ранее Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте. Российский министр уточнил, что он призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане на всем Евразийском континенте.