«Падение Белого дома» или «Убийство президента»: кто победит на выборах 5 ноября

Оставшиеся до президентских выборов в США дни уже можно пересчитать по пальцам одной руки, и ситуация в стране раскаляется бешеными темпами не по дням, а по часам, все больше смахивая на паноптикум.

Маститые издания сенсационно отказываются от поддержки обоих кандидатов. Телевизионные каналы спешно трут «проблемные места» в уже опубликованных видеоинтервью Камалы Харрис, после чего Дональд Трамп подает на них многомиллионный иск в суд. Чисто номинально действующий президент Джо Байден называет сторонников Трампа «мусором», но потом это заявление так же усердно подтирается его пресс-службой. Тем временем Трамп демонстративно рассекает по улицам на мусоровозе.

Гражданам усиленно намекают, что в 2020-м настоящую победу на выборах одержал Дональд Трамп, а результаты Байдена были подтасованы. Одновременно то в одном, то в другом избирательном округе обнаруживают десятки тысяч уже заполненных в пользу конкретного кандидата в президенты поддельных бюллетеней. Параллельно выясняется, что сотни паролей машин для электронного учета голосования в 63-х из 64-ти округов штата Колорадо слиты в Сеть сторонниками демпартии.

Вся американская полиция переводится на усиленный режим работы, а жители начинают покидать крупные города, опасаясь массовых погромов. Чего еще ждать Америке в ближайшие дни?

- Очевидно, что сейчас обе стороны в США ведут борьбу за рейтинги, и чем более скандально и по-хамски это делается, тем выше они будут, – поделился своими наблюдениями с «СП» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

- Однако это все наглядно показывает, что культурный уровень рядовых американце сильно упал, раз политтехнологи обеих партий всерьез рассчитывают, что такие скандалы позволят их кандидатам набрать голоса.

Но и культурный уровень американских политических элит также сильно деградировал. По одной простой причине: конкретно президент США ничего самостоятельно не решает, это всего лишь вывеска, под которой есть Конгресс, Пентагон, ЦРУ, Госдепартамент, советник по безопасности и так далее.

«СП»: Так-таки и ничего от личности президента США не зависит? А как же харизма и прочие нюансы? Трамп вообще миллиардер.

- Когда любой кандидат в президенты США идет на выборы, он заручается финансовой поддержкой спонсоров. Считается, что чем больше этих «денежных мешков» будет, тем увереннее кандидат станет президентом. Когда он усаживается в Овальный кабинет, ему приходится «отрабатывать» деньги «доноров».

Поэтому президент США самостоятельно разве что «козлом отпущения» становится, когда что-то идет не так, а во всем остальном он только проводник решений тех влиятельных сил, что стоят за ним. Да, Трамп объективно самый самостоятельный среди всех, кто когда-либо занимал пост президента США. Но что такое его состояние по сравнению с состоянием одного только его друга Илона Макса?

А если принять во внимание тот факт, что все «финансовые доноры» обеих партий США находятся под общим управлением крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, основанной Ларри Финком, ситуация с американскими выборами вообще предстает в совершенно ином свете. Получается, что все эти дебаты и прочее фактически – номинальная борьба правой руки с левой. Тело-то контролируется совершенно другим разумом, который в итоге и будет разруливать итоги «схватки». Так что финансовым элитам в США не нужны политики-личности с независимым мнением, требуются просто хорошие, легкоуправляемые и полностью лояльные менеджеры. А все остальное – для отвода глаз.

«СП»: Хорошо, от личности президента США ничего не зависит, американские финансовые элиты культурно деградировали, граждане тоже. Выходит, всю политику США теперь будут определять сплошь дегенераты?

- А вот и нет. Деградировали те, кто в Америке на виду. А те, кто на самом деле «рулят» страной, настоящий deep state, «глубинное государство», все эти Ларри Финки, Клаусы Швабы со своими просто астрономическими состояниями отнюдь не деградировали, они в этом плане могут дать фору кому угодно.

Поэтому в том, к чему привлечено внимание граждан, дальше будет, как говорится, чем чуднее – тем моднее, так удобнее манипулировать массами и политиками.

«СП»: И Трампом, соответственно?

- И Трампом. Вспомните, ведь сначала-то он грозился «осушить вашингтонское болото». Теперь же он так не говорит. Потому что, как мне кажется, сценарий этих выборов уже давно готов, и победитель известен. Как раз Трамп, я думаю, и победит, после чего начнет встраиваться в эту систему. Хотя он и так уже в нее, в общем-то, встроен – у него прекрасные отношения и с израильским лобби, и с военно-промышленным комплексом, и с бизнесом. Это уже достаточно давно «командный игрок».

«СП»: Получается все, что происходит сейчас в США: шумные скандалы, взаимные обвинения, судебные иски – заранее прописанный сценарий?

- А что рядовому обывателю более всего интересно? Скандалы. Президент Байден назвал сторонников Трампа «мусором», Трамп в ответ сел за руль мусоровоза. Харрис в баре пивка попила, Трамп гамбургеры пожарил. Все это спектакль для зрителей, ничего более.

Вот Барак Обама, например, критиковал американских неоконов и Буша-младшего, но в итоге проводил политику неоконов на посту президента. Трамп во время первой своей каденции тоже критиковал Буша-младшего и неоконов, но при этом в его администрации прекрасно себя чувствовали и Халилзад, и Болтон, и Абрамс, и остальные «крестоносцы» неоконсерваторов.

«СП»: Выходит, то, что мы сейчас наблюдем в США – все эти отъезды жителей из городов в опасении погромов, перевод полиции на усиленные режимы и так далее – пик «предвыборного буйства», а дальше все успокоится? И не будет никаких диких форс-мажоров вроде «штурмов Белого дома», как в прошлый раз, и уж тем более никакой «второй гражданской войны» или «удачного покушения на Трампа»?

- Я полагаю, что не увидим. В самих Штатах, например, сейчас активно принимают ставки на победу Трампа, которому, скорее всего, и «позволят» выиграть предвыборную гонку. После этого никаких кардинальных изменений в политике США не произойдет, разве только некоторые акценты будут смещены. Все будет, как в прошлое «пришествие Трампа» – он как уселся в Белом доме, так сразу же и возобновил прежнюю политику США, которую потом стал проводить Байден.

Думаю, никаких форс-мажоров ждать не стоит. Демонстрации, скорее всего, кое-где и будут, однако масштаб их будет мелок и незначителен. Как только начнутся какие-то волнения, грозящие привести к серьезным последствиям, они будут моментально и максимально жестко пресекаться. Потому что американский deep state прекрасно понимает – с развалом США они разом потеряют все. Что демократы, что республиканцы, тут же утратят свое влияние, все капиталы, гегемонию и так далее. Поэтому «гражданские войны» и прочие «штурмы Белого дома» с «убийствами президента» будут воплощены разве что на голливудских съемочных площадках, но никак не в реальности.