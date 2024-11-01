В ФРГ задержан направлявшийся в Россию танкер

В полиции города Киль подозревают, что судно перевозило товары, которые находятся в санкционных списках. Проверка танкера изначально была связана с отсутствием документов.

Дальнейшее расследование выявило, что предоставили неверную информацию о перевозимом грузе. После вмешательства таможни подозрения подтвердились.

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Судну запретили продолжать движение до выяснения всех обстоятельств.