$97.44+0.42105.84+0.32
Почта

В ФРГ задержан направлявшийся в Россию танкер

В полиции города Киль подозревают, что судно перевозило товары, которые находятся в санкционных списках. Проверка танкера изначально была связана с отсутствием документов.

В ФРГ задержан направлявшийся в Россию танкер
© globallookpress.com

Дальнейшее расследование выявило, что предоставили неверную информацию о перевозимом грузе. После вмешательства таможни подозрения подтвердились.

Reuters: танкер "Литейный проспект" пришвартовался в КНР для разгрузки нефти РФ

Судну запретили продолжать движение до выяснения всех обстоятельств.

В мире
Горячая новость