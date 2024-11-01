Стало известно о планах ЕС «заблокировать» Орбана после его встречи с Путиным

Лидеры стран Евросоюза решили «заблокировать» президента Венгрии Виктора Орбана на предстоящем саммите лидеров государств – членов блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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Встреча глав государств состоится в Будапеште спустя неделю после того, как Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Изначально некоторые лидеры стран предложили бойкотировать саммит, однако вскоре сочли это неправильной идеей и решили «изолировать» Орбана на встрече 8 ноября.

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Кроме того, поводом для такого решения стало желание Орбана пригласить на саммит Дональда Трампа, если он победит на выборах президента 5 ноября. 31 октября Орбан созвонился с Трампом, сообщив об этом на своей странице в социальной сети Х. Он отметил, что пожелал удачи представителю республиканцев и сказал, что «держит пальцы скрещенными».

Представители Евросоюза также высказали недовольство в связи с тем, что Орбан не согласовал с ними планы посетить Грузию, поскольку его поездка якобы нарушила электоральный процесс. После поездки в Грузию Орбан отметил, что парламентские выборы в государстве были демократическими и отразили волю народа. Также он заявил, что Грузии не нужны советы от ЕС.

Венгрия председательствует в ЕС, однако лидеры 13 европейских стран публично заявили, что государство не говорит от имени всего блока.

Ранее Орбан заявил, что руководство Евросоюза состоит в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.