Девушку из Латвии отчислили из иностранного вуза за поездку в Россию

Девушку отчислили из высшей школы Амстердама из-за поездки в Россию на Всемирный фестиваль молодёжи.

Валерия рассказала RT, что в нидерландском вузе было свободное посещение, но, когда она вернулась из Сочи, её не допустили к занятиям «из-за недельного отсутствия». При этом училась девушка хорошо и все задания сдавала вовремя.

«Десять лет назад мама увезла меня из Латвии в Нидерланды из-за притеснений русскоязычного населения со стороны латышей. В итоге и в Голландии мы столкнулись с русофобией», — пояснила она.

Ранее семья из Финляндии воспользовалась программой по переселению соотечественников и переехала в Россию из-за русофобии.