Стало известно число кандидатов на пост президента Белоруссии
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила прием документов кандидатов на пост президента республики. Всего баллотироваться намерены девять человек, передает ТАСС.
Среди кандидатов нынешний президент страны Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, начальник главного управления идеологической работы по делам Молодежи Минского городского исполнительного комитета Ольга Чемоданова.
ЦИК, как сообщает агентство, 4 ноября рассмотрит документы еще пяти претендентов.
Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Глава ЦИК страны Игорь Карпенко, который заявил о полной готовности ведомства к избирательной кампании по выборам главы республики.