Эрдоган обратился к странам Ближнего Востока

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани призвал страны Ближнего Востока к солидарности в отношении действий Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Там отметили, что Эрдоган принял премьера Ирака в субботу в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Основными темами встречи стали двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы.

В частности, Эрдоган затронул тему «израильской агрессии, распространяющейся на Ближнем Востоке».