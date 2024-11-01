Эрдоган обратился к странам Ближнего Востока
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани призвал страны Ближнего Востока к солидарности в отношении действий Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Там отметили, что Эрдоган принял премьера Ирака в субботу в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Основными темами встречи стали двусторонние отношения между Турцией и Ираком, региональные и глобальные вопросы.
В частности, Эрдоган затронул тему «израильской агрессии, распространяющейся на Ближнем Востоке».
«Президент Турции заявил, что она представляет собой угрозу не только региональному, но и глобальному миру, и что международное сообщество, особенно страны региона, должны действовать солидарно, чтобы предотвратить это и обеспечить мир и спокойствие, и что Турция продолжит свои усилия во имя мира», — сообщили в канцелярии Эрдогана.