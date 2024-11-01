Премьер Малайзии ответил на призыв Блинкена по России

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отверг призыв госсекретаря США Энтони Блинкена не выстраивать дружеские отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Ибрагим указал, что соответствующий призыв прозвучал на его встрече с Блинкеном на полях 19-го Восточноазиатского саммита в Лаосе.

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«США сказали: "Не дружите с Россией". Я ответил: "Это не ваш вопрос, не надо нам указывать. Мы независимое, суверенное государство. Мы принимаем решения в интересах нашего народа и нашей страны"», — сказал премьер Малайзии.

По его словам, в ответ он призвал Блинкена провести час, обсуждая конфликт на Ближнем Востоке и инвестиционные возможности.