Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону, во время которого упомянул Россию 43 раза. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Трамп ответил на критику тех, кто называл его «шпионом России». Он назвал этих людей «больными», отметив, что в свою очередь позволил уничтожить газопровод «Северный поток — 2», использование которого стало бы грандиозной победой Москвы.

Трамп также назвал американцев «несостоявшейся нацией в серьезном упадке» из-за решений лидеров демократической партии США.

Заявление Трампа об уничтожении газопровода позже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предвыборная гонка в США находится на финишной прямой, многие ее элементы не входят в рамки понимания Москвы, отметил он.

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» официально завершилось в сентябре 2021 года, однако 26 сентября 2022 года одна из двух нитей газопровода была взорвана. Расследование до сих пор ведется.