Создатель мультфильмов Disney и Pixar признан виновным в растлении сотен детей

Максимально дикая история из Франции: Болхен Бушиба, на протяжении десятков лет - один из ведущих аниматоров Disney и Pixar, может быть причастным к растлению примерно тысячи (!) филиппинских девочек.

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Бушиба, который пришел в бизнес в 1988-м, работал над несколькими десяткам проектов: "Утиные истории", "Чудеса на виражах", "Черный Плащ", линейки про Гуфи и Винни-Пуха, "Лило и Стич", "Тарзан", "Рататуй", франшиза "Как приручить дракона". В публикациях западных СМИ карьера художника помечена как "блестящая".

Его последний проект - прошлогодняя полнометражка "Элементарно", номинированная на "Оскар" и заработавшая в прокате полмиллиарда долларов. При этом Cartoon Brew пишет, что расследование в отношении аниматора Европол начал еще в 2019-м, "заметив подозрительное перемещение средств на Филиппины".

Как вскоре выяснилось, Бушиба, которому сейчас 59 лет, отплачивал трансляции, в ходе которых в прямом эфире насиловали несовершеннолетних. Жертвам - от трех-пяти до десяти лет.

Согласно отчету, который приводит Le Figaro, количество трансляций, которые устроил аниматор в Сети, "исчисляется сотнями" и "могло охватывать до тысячи детей".

При этом подчеркнуто, что Бушиба - одна из ключевых фигур в анимационном сегменте корпорации Disney - в 2014-м был арестован и осужден за сексуальное насилие над своей восьмилетней падчерицей, получив два года условно. Кроме того, у художника нашли детское порно. Но на его карьере это никак не отразилось.

Суд на изувером прошел 29-31 октября и, пишет Le Media 4-4-2, стал для Франции беспрецедентным. Там же было обнародовано число оплаченных преступником трансляций, которое удалось установить - около двух сотен. За каждое изнасилование ребенка в прямом эфире аниматор платил от 50 до 100 евро. Преступления совершались в период с 2012 по 2021 год.

Свою вину подсудимый признал. Изначально речь шла о возможном 40-летнем тюремном сроке, но, как передает сегодня вечером РЕН ТВ, приговор ограничился 25 годами заключения и последующим 20-летним надзором.