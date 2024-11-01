ООН сообщил об угрозе уничтожения древних городов Ливана

Древним финикийским городам Ливана угрожает уничтожение из-за конфликта с Израилем. Об этом заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт, передает РИА Новости.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам «Хезболла» в городе. На этом фоне министр культуры во временном правительстве Ливана Мохамад Муртада обратился к Совбезу ООН, заявив, что мировое сообщество и ЮНЕСКО обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке.

По словам Хеннис-Плассхарт, распоряжение об эвакуации городов в Ливане привело к бегству десятков тысяч ливанцев, что лишь усилило и без того катастрофическую ситуацию с массовым перемещением людей в стране.