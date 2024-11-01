Пока вы не уснули: приказ Ким Чен Ына об армии РФ и причина наводнения в Испании

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В МИД КНДР раскрыли приказ Ким Чен Ына в отношении российской армии

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер страны Ким Чен Ын «с самого начала» поручил оказывать поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает РБК.

В конце октября Цой Сон Хи прибыла в Москву. В пятницу, 1 ноября, переговоры с ней провел глава МИД России Сергей Лавров.

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Названа причина мощнейшего наводнения в Испании

Причиной крупнейшего за последние 50 лет наводнения в Испании стало изменение климата, создавшее «идеальную питательную среду» для экстремальных ливней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект World Weather Attribution (WWA).

Наводнение, жертвами которого на этой неделе стали более 150 человек на востоке Испании, было спровоцировано штормом и проливными дождями. Этот шторм обрушил на регион годовую норму осадков менее чем за 24 часа. Испанские спасатели продолжают поиски десятков пропавших без вести людей в пострадавшей от наводнения Пайпорте.

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Трамп дал предвыборное обещание по поводу России и Китая

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разобщить Москву и Пекин, если одержит победу на предстоящих 5 ноября выборах.

"[Администрация Байдена] позволила России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим сбиться в группу. Это невообразимо", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Путин прокомментировал ситуацию с врачами в Хакасии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Хакасии меньше врачей, чем в среднем в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пятницу, 1 октября Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Глава региона сообщил президенту, что с 2019 года в Хакасии было построено 39 объектов здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории на селе и крупные объекты в городах.

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Найдена неожиданная причина скачка цен на сливочное масло

Рост производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок и увеличению цен на сливочное масло. Об этом рассказал Ura.ru генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. На фоне роста цен, по информации «Российской газеты», зафиксированы случаи кражи сливочного масла в магазинах.

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Из рыбного хозяйства в российском городе сбежали тонны форели

Из рыбного хозяйства под Великим Новгородом сбежали сто тонн форели общей стоимостью около ста миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, рыбу выращивали в специальных садках в озере Меглино, однако в конце октября форель из этих садков ушла. Как именно это произошло, не уточняется.

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На космодроме Байконур задержаны француз и немец

В Казахстане задержали француза и немца, которые пытались сфотографировать ракету-носитель «Энергия» на космодроме Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 21-летний гражданин Франции Аксель Оливье Роберто Гуйено и 26-летний немец Юлиан Карл-Юрген Поренц были задержаны возле ракеты-носителя. Они объяснили, что отправились в путешествие в Казахстан, чтобы увидеть Байконур. Перед задержанием они направлялись к стенду динамических испытаний.

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Чичваркин* объявил о выходе из оппозиции

© Соцсети

Бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заявил о выходе из оппозиции, так как она «не отражает дух и чаяния» российского народа. Его слова приводит RT.

По словам Чичваркина*, он намерен «летать снаружи всех измерений».

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Умерла артистка Татьяна Иванова

© kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Московский областной театр драмы и комедии в Telegram-канале.

Иванова умерла еще в понедельник, 28 октября. Сегодня родные и близкие простились с артисткой.

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Российских водителей с 1 ноября ждут перемены

Российских водителей с 1 ноября ждут перемены — 6 важных изменений.

Жизнь российских автовладельцев с 1 ноября изменится: цены на бензин вырастут, а автомобили снова подорожают. Цены на бензин Согласно прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС.

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