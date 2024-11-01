Британский словарь выбрал слово года

Правда, мы употребляем его в другом значении.

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Британский словарь Collins Dictionary назвал слово года — это «brat». Однако к российскому «брату» оно не имеет никакого отношения. Более того, в английском языке оно является прилагательным, а не существительным.

Вот что сообщает сайт словаря:

«Brat — прилагательное, характеризующееся уверенным, независимым и гедонистическим отношением. Олицетворяя самопринятие и бунтарство, это слово подходит для 2024 года — года, когда гедонизм и чувство возбужденности составили пьянящее сочетание».

«Brat», как передает источник, стал своего рода культурным феноменом. Слово популяризовала певица Charli XCX, которая использовала его в своем творчестве. Прилагательное «brat» понравилось многим, после чего оно довольно быстро распространилось по миру и стало одним из самых употребляемых в англоязычной речи. В прошлом году этот же словарь назначил победителем слово AI, то есть Artificial Intelligence (искусственный интеллект). Это, вероятно, объясняется тем, что ИИ развивается семимильными шагами и становится неотъемлемой частью нашей жизни.