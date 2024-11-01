Казахстан вводит новую визу для «современных кочевников»

Новая виза Казахстана Neo Nomad предназначена для «современных кочевников» и ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах. Об этом сообщило министерство туризма и спорта республики.

В ведомстве отметили, что виза предназначена для «зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя, и работающих удаленно». Для ее получения необходимо будет продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее $3 тыс. за пределами Казахстана. Также потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.

«Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года, оставаясь при этом трудоустроенными в своих зарубежных компаниях. Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду», - отметили в министерстве.

Власти Казахстана ожидают, что обладатели такой визы будут проживать в стране и тратить здесь деньги, при этом «не занимая рабочие места на отечественном рынке труда». В Минтуризма считают, что экономический эффект от внедрения нового визового режима превысит 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно, если Neo Nomad получат 500 человек.

Ранее торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов заявил о том, что в республике на 70% выросло количество компаний с российским капиталом. Логинов пояснил, что по итогам 2022 года ВВП Казахстана увеличился на 3,2%, производство товаров - на 3,2%, услуг - на 2,6%.