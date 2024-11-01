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Опрос показал, устало ли общество ФРГ от антироссийских санкций

В Германии зафиксировали рост индекса усталости немецкого общества от рестрикций, введенных в отношении России, КНР и Ирана. Показатель увеличился до 8,1 балла из 10, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы «Остановить санкции», которые проанализировали результаты опроса среди нескольких тысяч респондентов по всей Германии.

Опрос показал отношение немцев к санкциям против Москвы
© РИА Новости

В опросе приняли участие 8 974 человека. Он завершился 20 октября. Уточняется, что с момента публикации первого исследования в августе 2024 года индекс вырос на 0,4 пункта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Минске с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России и Белоруссии, бессмысленно ужесточать, потому что они не работают, их нужно снимать.

СМИ: Германия заблокировала новый пакет санкций против России

Также ранее издание Le Monde сообщило о риске того, что мировая экономика подорвется из-за усиления западных санкций в отношении российской нефти.