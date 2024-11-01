В Германии зафиксировали рост индекса усталости немецкого общества от рестрикций, введенных в отношении России, КНР и Ирана. Показатель увеличился до 8,1 балла из 10, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы «Остановить санкции», которые проанализировали результаты опроса среди нескольких тысяч респондентов по всей Германии.

В опросе приняли участие 8 974 человека. Он завершился 20 октября. Уточняется, что с момента публикации первого исследования в августе 2024 года индекс вырос на 0,4 пункта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Минске с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России и Белоруссии, бессмысленно ужесточать, потому что они не работают, их нужно снимать.

СМИ: Германия заблокировала новый пакет санкций против России

Также ранее издание Le Monde сообщило о риске того, что мировая экономика подорвется из-за усиления западных санкций в отношении российской нефти.