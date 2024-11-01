В Турции планируют принять закон об иноагентах

Турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию, который планируется принять в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой попавший в его распоряжение проект документа.

По его информации, закон будет направлен на противодействие тем, кто работает против "безопасности государства или его внутренних и внешних политических интересов" под влиянием либо по приказу другой страны или иностранной организации. Наказание за нарушение закона составит до семи лет тюремного заключения. Агентство считает, что подобный шаг якобы может быть использован для подавления инакомыслия, что вызывает обеспокоенность среди определенных социальных групп и организаций.

Схожий закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом Грузии 14 мая. Это событие спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Неправительственные организации неоднократно заявляли, что не будут регистрироваться в реестре в случае принятия закона, так как не считают справедливым называться организациями, проводящими интересы иностранной силы. Власти Грузии настаивают на том, что закон нужен лишь для финансовой прозрачности, а финансирование из-за рубежа и означает проведение иностранных интересов.