Причиной крупнейшего за последние 50 лет наводнения в Испании стало изменение климата, создавшее «идеальную питательную среду» для экстремальных ливней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект World Weather Attribution (WWA).

Наводнение, жертвами которого на этой неделе стали более 150 человек на востоке Испании, было спровоцировано штормом и проливными дождями. Этот шторм обрушил на регион годовую норму осадков менее чем за 24 часа. Испанские спасатели продолжают поиски десятков пропавших без вести людей в пострадавшей от наводнения Пайпорте.

Доступ в город Пайпорта, расположенный недалеко от Валенсии на восточном побережье Испании, по-прежнему затруднен. Многие из его 27 тысяч жителей остаются в ловушке без воды и электричества. Правительство Испании направило в регион 1700 солдат для помощи экстренным службам.

Наводнение века: что происходит в Испании

Как отмечает Bloomberg, стихийное бедствие подняло вопрос о том, могли ли более ранние предупреждения о шторме предотвратить смерти. Масштабный ущерб показал, что многие города не приспособлены к тому, чтобы противостоять осадкам, усиленным изменением климата.

В WWA подчеркнули, что изменение климата увеличивает частоту и интенсивность штормов. Ученые заявили, что в Валенсии выпадает на 12 процентов больше осадков, а вероятность дождей увеличилась в два раза по сравнению с более прохладным доиндустриальным периодом.