Орбан рассказал о своих действиях после покушения на Фицо

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что меры обеспечения его безопасности были усилены из-за покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика австрийскому телеканалу AUF1.

Покушение на Фицо было совершено весной 2024 года. Убить премьера пытался член Союза словацких писателей и политический активист Юрай Цинтула, несогласный с политикой правительства. В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.

Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули, он получил серьезные ранения.

Фицо заявил, что на него вновь пытались совершить покушение

Орбан рассказал AUF1, что после покушения на Фицо уровень обеспечения его безопасности решили повысить. Сейчас этот уровень «немного снизился». Покушения на политиков Орбан связал с влиянием левых сил и медиа, которые «разжигают ненависть» в отношении отдельных лиц.