В Мали запретили гомосексуализм и его пропаганду

НАЙРОБИ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Мали в новом Уголовном кодексе запретили гомосексуализм и все формы его пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщил официальный информационный портал Альянса государств Сахеля AES Info со ссылкой на министра юстиции и прав человека Мали Мамаду Кассоге.

Портал отметил, что закон "криминализирует гомосексуальность и запрещает любую форму его пропаганды или прославления". По словам министра, новые меры законодательства направлены "на защиту традиционных ценностей и моральных качеств" малийцев. Нарушителей закона ждут суровые уголовные наказания, подчеркнул Кассоге.

Новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Мали принял Национальный переходный совет (парламент) 31 октября. Как сообщила пресс-служба законодательного органа в соцсетях, законопроекты были рассмотрены по инициативе Кассоге. Кабмин Мали одобрил законопроекты еще в 2023 году. Необходимость заменить положения закона возникла, поскольку используемые ранее кодексы "не соответствовали социально-экономическим изменениям в стране, а также текущему уровню информационных технологий", подчеркивали в парламенте.

Кассоге в 2022 году сообщил о планах запретить гомосексуализм в стране, назвав его противоречащим природе.

Всего на африканском континенте гомосексуализм считается преступлением примерно в 30 странах. Некоторые из них, в том числе Гана и Уганда, недавно ужесточили свои соответствующие законы.